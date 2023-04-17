Van'da geçen hafta 55 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

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VAN (AA) - Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 55 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10-16 Nisan'da düzenlenen operasyonlarda 12 kilo 500 gram eroin ve 43 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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