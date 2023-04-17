Tuşba Belediye Başkanı Akman'dan Kadir Gecesi mesajı

VAN (AA) - Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akman, mesajında ramazanın ayının son günlerini yaşarken, bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi'ne erişmenin manevi huzurunu yaşadıklarını ifade etti.

Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmaya en çok muhtaç oldukları bugünlerde, bu mübarek gecelerin öneminin büyük olduğunu aktaran Akman, şunları kaydetti:



"Kadir Gecesi, insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gecelerin en önemlisidir. Peygamberimiz Hz. Muhammet, faziletine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan umarak bu geceyi güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesini vermiştir Dua ve tövbelerin kabul edildiği bu müstesna geceyi, Yüce Allah'ın rahmeti ve mağfiretine nail olmak için önemli bir fırsat olarak değerlendirmek gerekiyor. Bu mübarek gecede depremzede kardeşlerimize dualarımızı eksik etmeyelim. Başta Tuşbalı hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin bütün insanlığa huzur, mutluluk getirmesini, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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