Tuşba Belediyesi'nden kadınlara yönelik Kadir Gecesi programı

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VAN (AA) - Tuşba Belediyesi, Kadir Gecesi dolayısıyla kadınlara yönelik program düzenledi.

Tuşba Toplum Yaşam Merkezinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu, kadınlar tarafından okunan hatimler, Yasin-i şerifler bağışlandı.

Tuşba Belediyesi tarafından açılan kurslardaki hocalar da Kadir Gecesi'nin fazileti hakkında bilgiler verdi.

​​​​​​​Programın sonunda belediye çalışanları kadınlara kandil şekeri dağıttı, çocuklara ikramlarda bulundu.

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