Van Büyükşehir Belediyesinden kadınlara yönelik hatim programı

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Kadir Gecesi dolayısıyla kadınlara yönelik hatim programı düzenledi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı konferans salonunda gerçekleştirilen program, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Konuşmalarla devam eden programda, Kadir Gecesi'nin önemi ve bu gecede yapılacak ibadet ve dualar hakkında katılımcılar bilgilendirildi.



Kadınların ilgi gösterdiği program, hatim duasının okunmasıyla sona erdi.

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