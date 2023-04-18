Van'da bayram öncesi iş yeri denetimleri devam ediyor

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VAN (AA) - Van'da ramazan öncesi market, fırın ve tatlı üretimi yapan iş yerlerine yönelik denetimler devam ediyor.



Van Büyükşehir Belediyesi, Ticaret İl Müdürlüğü ile İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zincir ve yerel marketler başta olmak üzere, organik ürün satışı yapan işletmeler, fırınlar ve diğer esnaf gruplarına yönelik denetim yaptı.



Halk sağlığının korunması ve vatandaşların kaliteli ürünlere ulaşmalarının sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde genel hijyen kuralları, ürünlerin son tüketim tarihleri, etiketsiz ürün, kasa-raf fiyat uyuşmazlığı, ilaçlama ve ruhsat gibi bir çok konuda kontroller yapıldı.



Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı gıda mühendislerinin de katıldığı denetimlerde, işlemelerde görülen eksiklikler için denetim ve ikaz formu düzenlendi.



Denetimlere Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Yusuf Coşar, Van Ticaret İl Müdürü Mehmet Murat Keremoğlu, İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, gıda mühendisleri ile Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri katıldı.



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