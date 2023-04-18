İpekyolu Belediyesi ekiplerinden bayram denetimi

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VAN (AA) - Van'ın İpekyolu Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde gıda işletmelerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı.



Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Hijyen Denetim Şefliği ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Ramazan Bayramı öncesi ilçe sınırlarındaki işletmeler denetlendi.



İlçe genelinde farklı noktalarda faaliyet gösteren tatlı imalathanelerine yönelik denetimlerde, ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları, ürün ve malzemeleri saklama şartları, çalışanların kişisel hijyenleri, ürünlerde tağşiş olup olmadığı, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğu ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları kontrol edildi.



Denetimler sonucunda, eksikliği tespit edilen işletmeler hakkında tutanak tutuldu, verilen süre sonunda eksikliklerini gidermeyen bazı işletmelere de cezai işlem uygulandı.



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