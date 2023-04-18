Van Büyükşehir Belediyesi 10 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi 10 engelliye tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, engellilerin hayatlarının kolaylaştırılmasına yönelik destekler devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne başvuru yapan 6'sı çocuk 10 engelliye bayram öncesi tekerlekli sandalye hediye edildi.

Tekerlekli sandalyelerini teslim alan aileler, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ve belediye yetkililerine teşekkür etti.



Van Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılı içerisinde 22 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti.

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