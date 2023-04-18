Çaldıran Belediyesinden temizlik çalışması

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VAN (AA) - Çaldıran Belediyesi ekipleri, havaların ısınmasıyla ilçe genelinde bahar temizliği yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, temizlik öncesi personelle bir araya gelen Belediye Başkanı Şefik Ensari, hazırlanan program dahilinde ilçenin 70 mahallesinde yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ensari, yerel yönetimlerin en önemli hizmetlerinden birinin temizlik olduğunu söyledi.

Daha temiz bir Çaldıran için hummalı bir çalışma yürüteceklerini ifade eden Ensari, "Çaldıranlıların hayatlarını daha temiz ve hijyenik bir ortamda sürdürmeleri için temizlik konusuna çok dikkat ediyoruz." dedi.

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