Van'da Çocuk Palyatif Bakım Merkezi açıldı

VAN (AA) - Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 10 yataklı Çocuk Palyatif Bakım Merkezi hizmete girdi.

Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, gazetecilere, hastanede bir merkezi daha vatandaşın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Hastaların il dışına gitmemesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Çocuk palyatif hem hasta hem de hasta yakınları için çok önemli bir merkez. Yetişkinlerde uzun süredir yaptığımız palyatif hizmetini çocuklar için de başlattık. Bunların bize bir sürü avantajı var. Bu bakım merkezleri çok özellikli birimlerdir. Ülkede nadir bulunan merkezlerden biridir. Yaklaşık 5 ilin hastalarına hizmet sunuyoruz."



Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Doktor Edin Botan ise "Hastaların aileleriyle vakit geçirmeleri hem de yakınlarının onlarla ilgilenmesi için çok önemli bir merkez. Bu tür hastalar genelde yoğun bakım merkezlerinde kalıyordu ama aileler giremiyordu. Şimdi hasta ve aile ilişkisini güçlendirerek, sağlık hizmetlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

Hasta yakını Rahime Taşdemir ise "Çocuğum 9 aydır yoğun bakımdaydı, daha önce çok az görüyordum. Şimdi ise hastamın yanındayım. Sağlık çalışanları bize çok yardımcı oluyor ve burası çok güzel." diye konuştu.

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