Tuşba Belediyesinden bayram öncesi ücretsiz tıraş hizmeti

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VAN (AA) - Van'ın Tuşba Belediyesi, "Mobil Kuaförlük Projesi" kapsamında kırsal mahallelerdeki yaşlı, çocuk ve özel durumu olan vatandaşların saç tıraşlarını yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Salih Akman'ın talimatı ile her gün kırsal mahallelere giden ekipler, yaşlı, çocuk ve özel durumu olan vatandaşların saçlarını bayram öncesinde ücretsiz tıraş ediyor.



Çocuk, yaşlı ve engellilerin saç tıraşı olabilmek için şehir merkezine gelmek zorunda kaldıklarına şahit olduklarını belirten Akman, bu sıkıntının giderilmesi amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Proje kapsamında bugüne kadar binlerce çocuk, yaşlı ve özel durumu olan vatandaşların saç tıraşını yaptıklarını anlatan Akman, şunları kaydetti:



"Yaklaşık 3 yıldır ekiplerimiz kırsal mahallelere giderek hizmeti vatandaşlarımızın ayağına götürüyor. Onların hayır dualarını alıyoruz. Ekiplerimiz, bugün de çocuk, yaşlı ve özel durumu olan vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek bayram tıraşlarını yapıyor. Projemizi ilçemiz genelinde sürdürmeye devam edeceğiz. Tüm hemşerilerimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, sevdikleriyle mutlu bir bayram geçirmelerini diliyorum."​​​​​​​​​​​​​​

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