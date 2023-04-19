İpekyolu Belediyesinden yol çalışmaları

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VAN (AA) - İpekyolu Belediyesi, baharın gelişiyle yeni yol açma, yenileme, bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri imar planlaması çerçevesinde ilerlettikleri yeni yol açma çalışmalarına Buzhane Mahallesi’nde start verdi.



Çalışmaları inceleyen İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, havanın ısınmasıyla çalışmalara hız verdiklerini söyledi.

Amaçlarının vatandaşların ulaşım ağını genişletmek ve konforlu bir ulaşım ağı oluşturmak olduğunu ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"İmarda yol olarak geçen alanlarda yol açma çalışmalarına bugün Buzhane Mahallesi'nde başladık. Hemşerilerimizin ulaşımda sıkıntı yaşamaması ve yaşam kalitesini arttırmak için yeni yol açma projelerinin dışında merkez veya kırsal ayırımı yapmadan tüm mahallelerimizde asfalt yama serimi, kaldırım, kilit taşı, bordür ve karo yenileme çalışmalarına da hız vermiş durumdayız. Hemşerilerimize en iyi hizmeti sunmanın gayreti içindeyiz."





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