Van'da tatlı imalathaneleri ve satış noktaları denetlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde kent genelindeki tatlı imalathaneleri ve satış noktalarını denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü ile İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, kentteki unlu mamulleri üretim ve satış noktaları ile tatlı imalathanelerini denetledi.

Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı gıda mühendisleri eşliğinde gerçekleştirilen denetimlerde genel hijyen kuralları, ürünlerin son tüketim tarihleri, üretim yapılan alanların temizliği, eldiven, bone kullanımı, ilaçlama ve işyeri ruhsatları kontrol edildi.



Denetimlere Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Yusuf Coşar, Van Ticaret İl Müdürü Mehmet Murat Keremoğlu, İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, gıda mühendisleri ile Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.