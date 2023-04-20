Van'da Kazlıgöl Sazlığı'nda çıkan yangın söndürüldü

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VAN (AA) - Van'ın Saray ilçesinde onlarca kuş türünün konaklama alanı olan Kazlıgöl Sazlığı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı.



İlçenin Kazlıgöl Mahallesi'nde koruma altındaki sazlıkta belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye hareket eden Saray Belediyesi itfaiye ekipleri, 3 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.

Mahalle Muhtarı Dündar Ummaz, "kuş cenneti" olarak bilinen sazlıkta aniden yangın çıktığını söyledi.

Sazlığın yangında büyük zarar gördüğünü ifade eden Ummaz, şöyle konuştu:

"Baharın gelmesiyle göç eden birçok kuş burada telef oldu. Kuşların uçup kurtulması için bazı vatandaşlar araçlarıyla korna çalarak uçmalarını sağlamaya çalıştı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ama sazlığın neredeyse tamamı yandı."

Mahalle sakini Abdullah Karakoç ise sazlığın kuşların barınma ve üreme alanı olduğunu ancak yangında büyük zarar gördüğünü belirtti.

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