Van Valisi Ozan Balcı'dan Ramazan Bayramı mesajı

VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balcı, mesajında, büyük bir manevi huzurla idrak ettikleri rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif'in ardından, barış, huzur ve kardeşlik adına yeni umutların filizlenlenmesini istedikleri bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların, mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendirildiği, insanların kaynaşmasına ve huzurlu yaşamın tesisine vesile olan müstesna günlerden olduğunu ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

"Sevinmek kadar sevindirmenin de büyük önem taşıdığı bu özel günlerde, nefsimizin ve bencilliğimizin bizi yönlendirmesine fırsat vermeden kırgınlıkları, dargınlıkları zihnimizden ve davranışlarımızdan söküp atmalıyız. Bayram boyunca ilimizin huzuru, güvenliği ve mutluluğu adına fedakarca görev alacak tüm arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyor ve teşekkür ediyorum. Kıymetli Vanlı hemşerilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve kardeşlik duygularının coşkuya dönüştüğü bu mübarek günlerin tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini diliyorum."

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