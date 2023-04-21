Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'dan Ramazan Bayramı mesajı

VAN (AA) - Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Say, mesajında, on bir ayın sultanı ramazanı manevi huzurla idrak ederek dostluğun, barışın, birlik ve beraberlik anlayışının en yüksek düzeyde yaşandığı bir Ramazan Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların, mutlulukların paylaşıldığı, birlik ve beraberliğin, kardeşliğin, dostluk duygularının güçlendiği, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, insanların kaynaşmasına ve barışın tesisine aracılık eden ulvi ve müstesna günler olduğunu ifade eden Say, şunları kaydetti:

"Sevinmek kadar sevindirmenin de büyük önem taşıdığı bu güzel günde, kırgınlıkların, dargınlıkların, zihnimizden ve davranışlarımızdan sökülüp atılmasını diliyorum. Hiçbir ayrım gözetmeksizin güçsüzün, muhtacın yanında olma anlayışıyla, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın da gereği olarak, yoksul, kimsesiz, hasta ve yaşlıları ziyaret ederek, bitap düşmüş yüreklerin onarılmasını ve yetimlerin, gariplerin, kimsesizlerin tebessümüne vesile olunmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşünceler ile milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bu bayramın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini niyaz ediyorum."

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