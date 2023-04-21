Özalp Kaymakamı Nasır, İran sınırındaki askerlerle bayramlaştı

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VAN (AA) - Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, Ramazan Bayramı dolayısıyla İran sınır hattındaki hudut karakollarını ziyaret etti, askerlerin bayramını kutladı.

Nasır, İlçe Emniyet Müdürü Efe Kazım Yılmaz, Garnizon Komutanı Vekili Piyade Teğmen Eyüp Ayaz ile İran sınırındaki Kurudere ve Aksipi Hudut Karakollarını ziyaret etti.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Nasır, bir araya geldiği askerlerle bayramlaştı.

Daha sonra sınır mevzilerini gezen Nasır, "Hudut nöbeti kutsaldır. Çok önemli bir görevi burada yapıyorsunuz. Hepinize müteşekkiriz. Allah sizi korusun. Sizin sınır nöbetiniz ve buradaki güçlü duruşunuz bize de güç veriyor." diye konuştu.





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