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Özel harekat polisinin yetiştirdiği sporcuların hedefi dünya şampiyonluğu

AA

Özel harekat polisinin yetiştirdiği sporcuların hedefi dünya şampiyonluğu

VAN (AA) - NECAT HAZAR - Yeni Van Polis Gücü Spor Kulübü bünyesinde spora kazandırılan gençler, antrenörlük belgesi olan özel harekat polisinin gözetiminde, yeni başarılar elde etmek için çalışıyor.

İl Emniyet Müdürlüğünce 4 ay önce kurulan Yeni Van Polis Gücü Spor Kulübü Muaythai Takımı'na katılan sporcular, özel harekat şubesinde görevli muaythai antrenörü Mücahit Toktaş'ın verdiği eğitimlerle şampiyonalara hazırlandı.

Kentteki turnuvada kendi kategorilerinde birinci olan Vanlı sporcular, 29 Mart-2 Nisan'da Ankara'da düzenlenen Muaythai Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda 3 birincilik ve bir ikincilik elde etti.

Bu sayede özgüvenleri artan, daha disiplinli çalışmaya başlayan sporcular, katılmak istedikleri dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak için antrenmanlarını sürdürüyor.


- "Spor çocuklara, benliklerini bulma fırsatı verdi"

Mücahit Toktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeni Van Polis Gücü Spor Kulübü bünyesinde çalışmalara başladıklarında sporcu bulmakta zorlandıklarını söyledi.

Sporcular gelmeye başlayınca takımı kurduklarını ve üç grup halinde çalışma yürüttüklerini belirten Toktaş, verdikleri emeğin karşılığını kısa sürede aldıklarını dile getirdi.

Van'da düzenlenen şampiyonaya katılan 7 sporcunun da kategorilerinde birinci olduğunu anlatan Toktaş, şöyle konuştu:

"Ankara'da düzenlenen şampiyonada 3 sporcumuz birinci, bir sporcumuz da ikinci olarak başarılarını taçlandırdı. Öğrencilerdeki inanç, azim, disiplin ve gerçek antrenman bu başarıyı getirdi. Bu sporun özünde önceliğimiz disiplindi. Başta Emniyet Müdürümüz olmak üzere özel harekat ve spor şube müdürlüklerindeki arkadaşlarımızın destekleri bizim için çok önemli. Çocukların salona geldiği günü biliyorum. Bu spor onlara özgüven kazanma ve benliklerini bulma fırsatı verdi, çocuklar da bu fırsatı çok iyi değerlendirdi. Hepsi daha atılgan, konuşkan oldu. Türkiye şampiyonu olan Ömer ile Hamit buraya ilk geldikleri günlerde 'merhaba' demeye çekinirken şimdi çok iyi iletişim kuruyorlar. Sporun her yönüyle insanlara çok büyük bir katkısı oluyor."


- Sporcular da daha büyük başarılar için çalışıyor

Türkiye şampiyonu Ömer Emre Tekin ise dört ay önce ilgi duyduğu için muaythai sporuna başladığını ve hocalarının desteği ve disiplinli çalışma sonucu başarılı olduğunu söyledi.

Dünya şampiyonu olup Türk bayrağını göndere çektirmenin en büyük hedefi olduğunu belirten Tekin, "Sporun hayatıma kattığı en büyük şey disiplin ve kararlılık oldu. Daha önce kaygılarım vardı. Spora başladıktan sonra bu kaygılar kayboldu ve özgüven geldi. Bu özgüvenle başarılı bir şekilde inşallah ilerleyip çok daha iyi dereceler elde etmeyi hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye şampiyonu Hamit Aslan da spora başladıktan sonra hayatının değiştiğini, derslerine daha fazla ilgi duymaya başladığını bildirerek, hedefinin Avrupa ve dünya şampiyonluğu olduğunu kaydetti.

Şampiyonada ikinci olan Yağmur Enterili, savunma amaçlı başladığı muaythaiyle hayatına yeni bir pencere açtığını dile getirdi.

Türkiye ikincisi olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Enterili, "İlerde daha büyük başarılar elde etmek istiyorum. Bayrağımızı dünya şampiyonasında dalgalandırmayı hedefliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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