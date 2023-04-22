Van semalarından geçen uçak ve dumanının gölgesi rotasına düştü

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VAN (AA) - Van semalarından geçen bir yolcu uçağının ve arkasından çıkan dumanın gölgesinin rotasına düşmesi, ön kısmında siyah bir hat oluşturdu.

Türk Hava Yolları (THY) Kaptan Pilotu Erdem Olur, AA muhabirine, uçakların seyir halindeyken motorunun egzozundan dışarıya yaklaşık bin derecelik sıcaklığa sahip bir duman üflediğini belirtti.

Olur, bu sıcaklıktaki dumanın yaklaşık 11 bin metre yükseklikte, eksi 40-50 derece hava soğukluğuyla bir anda buluşması sonucu arka kısmında duman bulutu oluştuğunu anlattı.

Bu durumun kokpitten görülemeyeceğini ifade eden Olur, "Oluşan görüntü nadir gözlemlenen bir olay ve ancak yerden gözlemlenebilir. Muhtemelen güneşin uçağın arkasında kalmasıyla, gerisinde bıraktığı duman bulutunun gölgesinin uçağın gidiş yönüne yansıması olmuş. Tam olarak rotaya denk gelen bu durum, uçağın gidiş yönünde siyah bir çizgi oluşturmuş. Bu durum da ortaya ender rastlanan farklı ve sıra dışı bir görsellik çıkarmış." diye konuştu.





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