Başkale'nin düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı

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VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümü törenle kutlandı.

Başkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.



Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın yapılmasıyla sona erdi.



Törene Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cengiz Önder, kurum amirleri, askeri personel, gaziler ve vatandaşlar katıldı.



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