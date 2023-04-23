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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İranlı turistler Ramazan Bayramı'nı Van'da geçiriyor

AA

İranlı turistler Ramazan Bayramı'nı Van'da geçiriyor

VAN (AA) - NAZLI TİMUR - Ramazan Bayramı'nı Van'da geçirmeyi tercih eden binlerce İranlı turist, hem konaklama süreleri hem de yaptıkları alışverişle esnafa adeta çifte bayram yaşattı.

Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'nın 24 saat geçişlere açılması ve Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Van'da, İranlı turist hareketliliği yaşanıyor.

Arife gününden itibaren kente gelmeye başlayan İranlı turistler, kendilerine özel düzenlenen konsere katıldı, kentin tarihi ve doğal güzelliklerinin bulunduğu alanları gezdi.

Alışveriş merkezlerinde de yoğunluk oluşturan İranlılar, esnafın yüzünü güldürdü.

İranlı turistlerden Zeynep Ağazade, AA muhabirine, çok sevdikleri Van'a her fırsatta gelmeye çalıştıklarını söyledi.

Van'a bu kez bayram tatilini geçirmek için geldiğini anlatan Ağazade, "Van çok güzel, herkesi bu şehri görmesi için davet edeceğim. Burada eğleniyoruz, alışveriş yapıyoruz. İnsanlar bize yakın ilgi gösteriyor." diye konuştu.

Rahil Himmeti ise Van'da güzel zaman geçirdiklerini, bu kenti çok güzel bulduklarını belirtti.

Ailesiyle Van'a gelen Şadi Feyzallahzade, düzenlenen konserlerle eğlendiklerini, gündüz de alışveriş yaparak güzel vakit geçirdiklerini kaydetti.

Van'ı çok sevdiklerini ifade eden Feyzallahzade, bundan sonra da kente geleceklerini ve herkese burayı ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulunacağını söyledi.

- "Esnaf İranlıların gelmesinin mutluluğunu yaşıyor"

Mağaza müdürü Zelal İpek, arife gününden itibaren yoğunluk yaşadıklarını, İranlı turistlerin kente adeta akın ettiğini belirtti.

Bu durumdan memnun olduklarını dile getiren İpek, "Bayram dolayısıyla İranlılara özel indirim yaptık. İndirimden dolayı tercih ediliyoruz. Esnafın tamamı İranlıların gelmesinin mutluluğunu yaşıyor. Bunun devam etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kahvaltı salonu işletmecisi Kenan Coşkun ise 3 günlük bayram tatili için İranlıların Van'a geldiğini söyledi.

Coşkun, "Yoğunluk var, müşteri potansiyelimiz iyi. İranlıların her sektöre faydası oluyor. Lokantalar, kafeler, oteller, hepsinde büyük hareketlilik yaşanıyor. Bunun bize olumlu dönüşü her zaman olacak." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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