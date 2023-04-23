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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlanıyor

AA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlanıyor

VAN (AA) - Van, Hakkari ve Muş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Van Valiliği önündeki tören, İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okumasının ardından 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda devam eden törende, öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları ve çeşitli gösteriler sundu.

Şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği törene, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van Gölü Sahil Güvenlik Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, vali yardımcıları ve kurum amirleri katıldı.

- Hakkari

Hakkari'de Valilik önünde İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kurum amirleri ve okul idarecileri katıldı.

- Muş

Muş'ta İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Ertuğrul Gazi İlkokulu'nda devam etti.

Okulun konferans salonunda, öğrenciler gösteri yaptı, şiirler okudu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Kıvanç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103. yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Kıvanç, "Türk milleti, dün olduğu gibi bugün de Cumhuriyet'in temel niteliklerini en iyi şekilde muhafaza edecek. Millet olarak amacımız, akıl ve bilimin ışığında ilerleyerek, milli, manevi ve ahlaki değerlere bağlı bir toplum olarak sonsuza kadar var olabilmektir. Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya çocuklarıyla paylaşan ilk ve tek ülke bizim ülkemizdir." dedi.

Törene, Vali Yardımcısı Mustafa Ayvat, Garnizon Komutanı Albay Serhat Ulucan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Ali Bayar, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, Muş Belediye Başkan Vekili Tarık Mirze, kurum amirleri, okul müdürleri, veli ve öğrenciler katıldı.

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