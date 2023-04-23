Akdamar Adası ve Muradiye Şelalesi'nde bayram tatili yoğunluğu

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VAN (AA) - Van'ın Muradiye ilçesindeki şelale ve Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası'nda bayramın son gününde yoğunluk yaşandı.

Bölgenin öne çıkan doğal güzelliklerinden Muradiye Şelalesi ile Van Gölü'nde bulunan ve nisan ayında badem ağaçlarının çiçekleriyle süslenen Akdamar Adası, bayramın üçüncü gününde ziyaretçilerden ilgi gördü.

Şelaleye ve adaya akın eden ziyaretçiler, metrelerce yükseklikten akan suyun sunduğu eşsiz güzellikler ile adanın Gevaş ilçesinde bulunan karlı Artos Dağı'yla bütünleşerek oluşturduğu manzaranın keyfini çıkardı.

Ziyaretçiler, stres atıp zaman geçirdiği bu mekanlarda fotoğraf çektirdi.

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