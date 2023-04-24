Muradiye'de çocuk şenliği düzenlendi

VAN (AA) - Van'ın Muradiye ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuk şenliği düzenlendi.

Muradiye Kaymakamlığı ve Belediye iş birliğinde düzenlenen şenlikte kurulan şişme oyun parkurlarında çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Çocuklara pamuk şeker ikram eden Türk Kızılay Muradiye Şube Başkanlığı, seyyar atlı karınca ile çocukları eğlendirdi.

Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ilçede coşkuyla yaşadıklarını söyledi.

Çocuklara yönelik güzel etkinliklerin düzenlendiğini ifade eden Aydoğan, şöyle konuştu:

"Şimdi de çocuk şenliği etkinliğindeyiz. Şişme oyun parkurları var. Çizgi film karakterli kostümlerini getirdik. Çocuklarımıza pamuk şeker ve çikolata ikramında bulunduk. Muradiye Belediyesi olarak çocuklarımızın 23 Nisan'ı en iyi şekilde yaşaması için böyle bir organizasyon yaptık. 23 Nisan coşkusunu 7'den 70'e herkese yaşatmamız gerekiyor. Bizlerde Muradiye Belediyesi olarak çocuklarımızla şenlikte buluşuyoruz ve sevinçlerine ortak oluyoruz."

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