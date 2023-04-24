Van'da kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı

VAN (AA) - Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı kültçe altın ve sigara ele geçirildi, 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 17-23 Nisan'da gerçekleştirilen 5 operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada 3 kültçe altın, 3 tabanca, fişek, şarjör, tabanca yapımında kullanılan malzeme, 1203 paket sigara, 230 puro, 9 kilo 780 gram tütün, 919 elektronik sigara ve 500 sigara likidi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı.