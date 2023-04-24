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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı

AA

Van'da kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı

VAN (AA) - Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı kültçe altın ve sigara ele geçirildi, 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 17-23 Nisan'da gerçekleştirilen 5 operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada 3 kültçe altın, 3 tabanca, fişek, şarjör, tabanca yapımında kullanılan malzeme, 1203 paket sigara, 230 puro, 9 kilo 780 gram tütün, 919 elektronik sigara ve 500 sigara likidi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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