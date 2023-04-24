Fotoğraf tutkunları ve doğaseverler Van'da çiçek açan ters laleleri görüntüledi

VAN (AA) - Van'ın Gevaş ilçesindeki Dilmetaş Mahallesi'nde yetişen ve halk arasında "ağlayan gelin" adı verilen ters laleler, doğayı renklendirdi.

Vadi Doğa Spor Kulübü, havanın ısınmasıyla tarihi ve doğal güzelliklerinin bulunduğu bölgelere yönelik gezilerini bu hafta Dilmetaş Mahallesi'nde gerçekleştirdi.

Etkinliğe katılan fotoğraf tutkunları ve doğaseverler, doğa yürüyüşünün ardından, çiçek açtıkları bölgeye renk katan ters laleleri fotoğraf makineleri ve cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kulüp Başkanı Ömer Demez, Şırnak, Hakkari ve Van bölgelerinde ters lalenin genellikle yüksek kesimlerde ve dağlık alanlarda yetiştiğini söyledi.

Ters lalelerin korunmasının önemli olduğunu belirten Demez, şunları kaydetti:

"Bugün Dilmetaş Mahallesi'ndeki ters lale bahçesine geldik. Güller de açmış. Burada görsel bir şölen var. İlk defa 44 kişilik ekiple buraya geldik. Etkinliğimize katılan doğaseverler, bu güzelliğe hayran kaldı. Bize düşen görev, lalelerin korunmasına yönelik çalışmalara destek vermek. Ekibimiz bu konuda çok duyarlı, kendilerine teşekkür ediyorum. Bir kişinin görevi değil her insanın görevidir."

Doğasever Bahar Cefa Yavuz da "Burası eşsiz bir doğaya sahip. Ters laleler güzellikleriyle bizi kendine hayran bıraktı. Çok nadir ve endemik bir bitki türü olan ters lalelerin korunmasını ve çoğalmasını sağlamak gerekiyor." dedi.

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