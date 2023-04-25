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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İpekyolu Belediyesi futbol takımının şampiyonluk sevinci

AA

İpekyolu Belediyesi futbol takımının şampiyonluk sevinci

VAN (AA) - Van'da 1. Amatör Lig'de mücadele eden İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, play-off mücadelesinde Başkale Gençlik Spor'u 3-0 yenerek şampiyon oldu.

İpekyolu Belediyesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Van 1. Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, play-off mücadelesinde Başkale Gençlik Spor'u ağırladı.

Karşılamada İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Başkale Gençlik Spor'u 3-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

Karşılaşmayı izleyen İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, futbolcuları tebrik ederek, "Maçlardaki performansınıza tanık oldum. Canla başla mücadele ediyorsunuz. Bu yüzden her zaman yanınızda olacağız. Bal liginde de aynı başarıyla ilerleyeceğinizden eminim. 1. Amatör Futbol Ligi'nde elde ettiğiniz başarılarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Tüm müsabakaların centilmenlik içinde geçmesini temenni ediyorum." dedi.

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