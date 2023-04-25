Van'da çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde eğlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, kentteki bir okulda düzenlenen 23 Nisan etkinliklerine katılarak öğrencilerle oyunlar oynadı, halay çekti.

Ermişler Mahallesi Dostluk İlk ve Orta Okulunda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Okul bahçesindeki etkinlikte şiirler okundu, yarışmalar yapıldı. Etkinliğe katılan Topum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, çocuklarla oyunlar oynayarak eğlenceli bir gün geçirmelerini sağladı.



Grup Hangar'ın konser verdiği etkinlikte polis, jandarma, mahalle sakinleri ve çocuklar şarkılar eşliğinde halay çekti.

Polis memuru Hasan Kılınç, "Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklarımızla bir araya geldik, oyunlar oynadık, şarkılar söyledik ve halay çektik. Onların yanında olduğumuzu hissettirmek için bugün onlarla beraberiz. Çok güzel bir etkinlik oldu." diye konuştu.

Çocuklardan Özlem Özakaç, "Asker ve polis abilerimiz bugün bizi yalnız bırakmadılar. Bizleri çok eğlendirdiler. Onlara çok teşekkür ederiz." dedi.

Etkinliğe Timar Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Ahmet Murat Dilek, Tuşba İlçe Jandarma Komutanı Kaan Öztürk, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Veli Emrem, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Yükrük, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.