Van'da rahminden 13 miyom çıkarılan kadın ilk çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor

VAN (AA) - Van'da rahminden 5 kilogram ağırlığındaki 13 miyom çıkarılan kadın, sezaryenle gerçekleştirilen doğumda bebeğini kucağına almanın sevincini yaşıyor.

İpekyolu ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Hülya Arvas, 28 haftalık hamileyken başlayan doğum sancıları nedeniyle geçen yıl 17 Eylül'de Van Eğitim Araştırma Hastanesine başvurdu.

Yapılan tetkikler sonucu Arvas'ın rahminde tamamı 5 kilogram ağırlığında 13 miyomun olduğu belirlendi. Bunun üzerine 8 Ekim'de Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Op. Dr. Erhan Hanlıgil ve Ayşe Yavuz tarafından ameliyat edilen Arvas'ın, önce sezaryenle 28 haftalık bebeği, ardından da rahmindeki miyomlar alındı.

Doğumdan 3 hafta sonra taburcu olan Arvas'ın, "Muhammed Çınar" adını verdiği oğlu da 75 gün boyunca yenidoğan yoğun bakım ünitesinde gözetim altında tutuldu.

Zorlu sürecin ardından oğlunu kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Arvas, bebeğiyle hastaneye gelerek hayalini gerçekleştiren doktorları ziyaret etti, bayramlarını kutladı.

Ameliyatı gerçekleştiren doktor Hanlıgil, dünyaya geldiğinde 1 kilo 400 gram olan bebeğin ağırlığının şu anda 6 kilo 600 grama ulaştığını söyledi.

Arvas'ın 17 Eylül'de erken doğum şüphesiyle kendilerine başvurduğunu anlatan Hanlıgil, şöyle konuştu:

"Hastanın rahminde miyom tespit ettik. Bu miyomların toplam ağırlığı 5 kilogram civarındaydı. Hastamızın doğum sancılarının artması üzerine hemen ameliyata aldık. 4 saat süren ameliyatta 13 miyom çıkardık. Sonra da bebeği sezaryenle aldık. Gayet sağlıklı bir bebek. Hülya hanım bebeğiyle bizi ziyarete geldi. Kendisi de mutlu, biz de mutluyuz."

Anne Arvas ise ameliyatı gerçekleştiren doktorlara teşekkür ederek, "Doktorlar beni muayene ettiklerinde, çocuğumun düşük olma riskinin olduğunu söylemiştiler. Sonra ameliyata alındım, doktorlarımız çok ilgilendiler. Çok şükür başarılı bir ameliyat geçirdim ve sağlıklı bir bebeğim de oldu. Doktorlar, daha önce çocuğumun olmayacağını söylemişlerdi. Ben o gün çok ağlamıştım. Şimdi çok mutluyum, beni ameliyat eden doktorlardan Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum." dedi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya da doktorların çok başarılı bir ameliyata imza attıklarını dile getirerek, "Uzun zamandır bebek sahibi olmak isteyen bir annenin bu özlemine kavuşmuş olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarılı ameliyatı gerçekleştiren hekimlerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Başarılı bir ameliyatla bir bebek dünyaya geldi, aynı zamanda annenin bebek sahibi olamama nedeni de ortadan kalkmış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

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