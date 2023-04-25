Van'da bayram süresince yaşanan trafik kazalarında 35 kişi yaralandı

VAN (AA) - Van'da Ramazan Bayramı sürecinde meydana gelen trafik kazalarında 35 kişi yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğünün Ramazan Bayramı'na ilişkin yayımladığı genelge kapsamında, belirlenen bölgelerde tedbir alan trafik ekiplerinin, kentteki trafik yoğunluğunu denetlediği bildirildi.

Trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazası sonucu ortaya çıkabilecek maddi manevi kayıpların önlenmesi, kural ihlallerinin etkin, sürekli ve yoğun denetimler yoluyla en aza indirilmesi amacıyla il genelinde polis helikopteri, 137 ekip, 290 personelin görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Havadan gerçekleştirilen uçuş ve karadan yapılan trafik denetimlerde 1878 araç sürücü ile 419 şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araç sürücü denetlenmiştir. 153 araç ve sürücülerine trafik cezası kesilmiş, 3 araç trafikten men edilmiştir. Şehir içinde 16, şehirlerarası 4 olmak üzere ilimiz genelinde toplam 20 yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiştir. Kazalarda 5 İran uyruklu kişi ve 30 vatandaşımız olmak üzere toplam 35 yaralı, kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alınmıştır. 34 yaralı tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, 1 yaralı vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. Bayram süresince ekiplerimizce otogar ve uygulama noktalarında şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere ve diğer araç yolcu ve sürücülerine bilgilendirici broşürler dağıtılmıştır."

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