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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da görevli hemşire, şeker hastalığını sporla yendi

AA

Van'da görevli hemşire, şeker hastalığını sporla yendi

VAN (AA) - Van'da, 6 yıl önce şeker hastası olduğunu öğrenen 28 yaşındaki Manisalı hemşire Cemile Güvenç, düzenli spor yaparak bu rahatsızlığını yenmeyi başardı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde görevli hemşire Güvenç, 6 yıl önce başlayan sağlık sorunları nedeniyle muayene olduğu doktordan şeker hastası olduğunu öğrendi.

Yaptığı araştırmalar ve doktor tavsiyesi üzerine spora başlayan Güvenç, bir yandan da sınavlara hazırlanarak Van YYÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu kazandı.

Düzenli spor sayesinde hastalığını kontrol altına alan Güvenç, bu süreçte vücut geliştirme sporu antrenörü Serkan Düzkaya ile tanıştı.

Düzkaya'nın da desteği ile vücut geliştirme sporuna yönelen Güvenç, 10 Eylül'de İzmir'de düzenlenmesi planlanan Türkiye Şampiyonası Milli Takım seçmelerine hazırlanıyor.

Güvenç, 6 yıl önce çalıştığı kurumda yaptığı kontrollerde şeker hastası olduğunu öğrendiğini söyledi.

Bu durumun hayatında köklü değişiklik yapmasını sağladığını anlatan Güvenç, "Toplum olarak her zaman hasta olduğumuz zaman spora başlamamız gerektiğini biliyoruz. Spora başlarken ilk amacım sağlığıma kavuşmaktı. Akabinde vücudumda gördüğüm değişiklikler, öz güvenimin yükselmesi, motivasyonumun artması sayesinde sporu hayatıma koymaya karar verdim. Bir sene sonra tahlil sonuçlarım çok güzel çıkmıştı ve ilacı bıraktım. 6 yıldır düzenli besleniyorum ve düzenli spor yapıyorum." diye konuştu.

Antrenörünün desteğiyle vücut geliştirme yarışmasına katılmayı hedeflediğini belirten Güvenç, "Şu an Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Gerçekten bu, gurur verici bir durum. Van'dan gitmeden önce kente madalya kazandırmak istiyorum. Kendimle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Antrenör Düzkaya ise 20 yıla yakındır Van'dan kafile başkanı olarak yarışmalara katıldığını ve Türkiye şampiyonalarına sporcu götürdüğünü dile getirdi.

Genelde erkek sporcularla çalıştığını belirten Düzkaya, şunları kaydetti:

"Van adına ilk kez bir kadın sporcu, vücut geliştirmede Türkiye Şampiyonası'na katılacak. Eylülde yapılacak şampiyona için yoğun bir hazırlık sürecindeyiz. Güvenç, başarılı, azimli, istekli ve antrenmanlara düzenli gelen bir sporcu. Şampiyonadan altın madalyayla dönmeyi hedefliyoruz. Kadın sporcu olması açısından çok olumlu tepkiler alıyoruz. Herkes destek veriyor. Sporcumuza da güveniyoruz. Van adına bir başarı kazanmayı umuyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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