Selvi Kılıçdaroğlu, Van'da "Beslenme Saati" programına katıldı

VAN (AA) - Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Van'da Beylikdüzü Belediyesince düzenlenen "Beslenme Saati" programına katıldı.



Edremit ilçesindeki bir restoranda düzenlenen programda kadın ve çocuklarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, Van'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kadınlara her zaman güvendiğini ve güvenmeye devam edeceğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Programdaki amaç sadece çocukların temiz, sağlıklı gıdaya erişmesi değil. Tabii önceliğimiz bu ama bu gıdaya herkesin eşit oranında erişmesi asıl önemli olan. Yoksullukta değil zenginlikte çocukları eşitlemeliyiz. Amacımız bu. Bu program sadece çocukları değil anneleri de ilgilendiriyor. Çünkü bunların hepsi birbirine bağlantılı. Bunların temelinde de ücret eşitsizliği, herkesin hakkını hak ettiği şekilde alamaması var. Bu da eğitimde eşitsizliği yaratıyor. Şu anda konumuz beslenme olduğu için bunun üzerinde duruyoruz ama bu konuların hepsi birbirleriyle bağlantılı."

Amaçlarının bunları en aza indirmek olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu,"Bu sadece yerel yönetimlerle başarılacak işler değil. Ellerinden geleni yapıyorlar ama bu esas merkezi hükümetin sorumluluğudur. Bizim amacımız bunu eninde sonunda bir devlet projesi haline getirmektir. Umarım en kısa sürede bu olacaktır. Bundan umutluyum." dedi.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Mimoza Kadın Kooperatifini ve tekstilkentteki fabrikada çalışan kadınları ziyaret etti.

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