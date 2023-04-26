Van'da çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde eğlendi

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VAN (AA) - Van'da yaklaşık 400 öğrenci, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Nirun Şahingiray Eğitim Parkı'nda gönüllü eğitmenler eşliğinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde eğlendi.



Kentteki okullardan eğitim parkına getirilen öğrenciler, yüz boyama, tohum ekme, sokak oyunları, maske ve şapka yapımı etkinliklerine katıldı, oyunlar oynadı.



Eğitim parkı yöneticisi Cesim Yariz, çocuklarla birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladıklarını söyledi.

Deprem dolayısıyla ülke genelinde çok fazla etkinliğin olmadığını belirten Yariz, şunları kaydetti:

“Çocuklarımızın doyasıya eğlenmelerini istiyoruz. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı olarak burada eğlendirerek öğreten programları uyguluyoruz. Tasarım beceri atölyesi, kodlama programları, okuma odaları olarak farklı etkinliklerimiz var. Tüm çocuklarımız da bu etkinliklere katılıyor."

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