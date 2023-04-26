Azerbaycan'dan Van'a gelen heyet Edremit'te vatandaşlarla buluştu

VAN (AA) - Azerbaycan'dan Van'a gelen, aralarında milletvekili, sanatçı, gazeteci ve iş insanlarının olduğu heyet, kentteki programları kapsamında Edremit ilçesine bağlı Köprüler Mahallesi'ni ziyaret etti.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Havva Duran ve AK Parti Van milletvekili adayı Ömer Faruk Karakurt ile mahalleye gelen Azerbaycan heyeti, mahalle sakinleriyle görüştü.

Vatandaşların dile getirdiği sorun ve talepleri dinleyen Başkan Say, mahalledeki sokaklara parke taşı döşenmesi çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.

Bugün yüzlerce kilometre uzaktan, aynı soydan, aynı kandan misafirlerinin olduğunu anlatan Say, "Özellikle sizleri ziyarete geldiler. Ziyarette Azerbaycan bölgesinden iki milletvekilimiz, yine devlet yetkililerimiz, Azerbaycan televizyonu genel müdürlerimiz, Azerbaycan MÜSİAD başkanımız ve kıymetli heyetleri ile aramızda. Kendilerine bu süreçte bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederiz." dedi.

- "Güçlü olmamıza ihtiyaç var"

Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili Vügar İskenderov ise iki ülkenin tarihinin de kaderinin de şarkılarının da yollarının da aynı olduğunu dile getirdi.

Devletin güçlü olmasını, gelecek nesillerin ve çocukların güçlü bir ülkede yetişmesini isteyen herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayan İskenderov, şöyle konuştu:

"Dişimizle, tırnağımızla kazanıp, daha sonra kaybettiğimiz topraklarımızı geri aldık. Bu konuda gücümüze güç katan Türkiye oldu. Dünya bilsin ki Azerbaycan olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındayız. Hem manevi hem siyasi olarak yanımızda oldu, gücümüze güç kattı. Bugün kimsenin bireysel çıkar peşine düşmemesi gerekiyor. Türkiye'nin düşmesini bekleyen ve parçalanmasını isteyen düşman var ki siz yarısını bile bilmiyorsunuz. Dünya hem iktisadi hem de siyasi olarak yeniden kuruluyor. Hangi devlet zayıfsa, güçsüzse hemen çökertirler. Onun için güçlü olmamıza ihtiyaç var. Güçlü olmak için halkın tek yumruk gibi birleşip devletinin yanında olması gerekir."

- "Kardeş Türkiye önemli bir süreçten geçiyor"

Azerbaycan ve Türkiye'nin son zamanlarda birbirine sıkı sıkı sarıldığını ifade eden milletvekili Eziz Elekberov da "Bildiğiniz gibi 30 yıldır topraklarımız işgal altındaydı. Türkiye Cumhurbaşkanı ve halkının bize desteği sayesinde bu işgale son verdik. Bu nedenle biz de her koşulda Türkiye'nin yanındayız. Biliyorsunuz kardeş Türkiye önemli bir süreçten geçiyor. Her fırsattan istifade edip Türkiye'deki kardeşlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Van'dayız. Önünüzdeki seçim hepinize hayırlı olsun." diye konuştu.

AK Parti milletvekili adayı Karakurt, Azerbaycan milletvekillerine Köprüler Mahallesi'nden bahsedince ziyaret etmek istediklerini, bu kapsamda mahalleye geldiklerini anlattı.

Mahalle Muhtarı Yusuf Bilgin ve mahalle sakinleri de sorunların çözümü noktasında yardım istedi.

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