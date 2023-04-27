Van Büyükşehir Belediyesi'nin tiyatro günleri etkinliği devam ediyor

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan tiyatro günleri etkinlikleri kapsamında "Bizden Biraz Sizden" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte kültür-sanata olan ilginin artırılması amacıyla başlatılan tiyatro günleri etkinliği Hacıbekir Mahallesi Kültür Merkezi'nde devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen organizasyonda Büyükşehir Belediyesi oyuncularının rol aldığı "Bizden Biraz Sizden" adlı komedi tiyatro oyunu tiyatroseverlerle buluşturuldu.



Van'a özgü mizahı ile kente mal olmuş karakterleri konu alan oyunu Mir Hayrullah Elmas yazdı, Burhan Elmas yönetti.

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