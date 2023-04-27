Çatak'ta çiftçilere makine ve ekipman desteği verildi

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VAN (AA) - Van'ın Çatak ilçesinde Uygulamalı Çiftçi Okulları Projesi'nde eğitimini başarıyla tamamlayan 8 çiftçiye tarım aleti ve ekipman verildi.



İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, 7 çiftçiye yüzde 90 hibeli çayır biçme makinesi, bir çiftçiye de çapa makinesi teslim edildi.

Kaymakamı Sercan Sakarya, yaptığı konuşmada, tarımın dünya için öneminin son zamanlarda daha iyi anlaşıldığını söyledi.



Dünyada en çok ihtiyaç duyulan şeyin gıda olduğunu belirten Sakarya, "Tarımı önemsiyoruz. Bu kadar önemli bir alanın desteklenmesi şarttır. Tarımsal üretimi artırmak, geliştirmek, kaliteli bir hale getirmek için çiftçilerimize yüzde 90 hibeli makine desteği sağladık. 7'si kadın çiftçimiz olmak üzere 8 çiftçimize teslim ettiğimiz makineler hayırlı olsun."

Programa, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Van Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Bünyamin Hakan, Çatak Tarım ve Orman Müdürü Raci Selçuk ve çiftçiler katıldı.

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