AK Parti Van Milletvekili Arvas, gençlerin sorularını yanıtladı

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VAN (AA) - AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, gençlerle bir araya geldi.

Merkez İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen programa katılan Arvas, ilk kez oy kullanacak gençlerden destek istedi.

AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'deki değişim ve dönüşümü anlatan Arvas, gençlere yönelik çalışmaları, bağımlılıkla mücadele, istihdam ve belediyecilik hizmetleri gibi konularda gençlerin sorularını yanıtladı.

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