Van'da sazlıkta çıkan yangın söndürüldü

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VAN (AA) - Van'ın Muradiye ilçesindeki sazlığın iki noktasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Karahan Mahallesi'nde göçmen kuşların konakladığı sazlığın iki noktasında yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, alevlere müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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