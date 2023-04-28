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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da 65 bin kitap PTT kargo aracılığıyla öğrencilere ücretsiz ulaştırıldı

AA

Van'da 65 bin kitap PTT kargo aracılığıyla öğrencilere ücretsiz ulaştırıldı

VAN (AA) - Van Valiliğinin koordinasyonunda hayata geçirilen proje kapsamında kent merkezi, ilçeler ve kırsal mahallelerdeki öğrencilerin internet sitesinden ücretsiz sipariş ettiği 65 bin kitap, PTT kargo aracılığıyla evlerine ulaştırıldı.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün kentte okuma oranının yükseltilmesi, eğitimdeki başarının artırılması amacıyla başlattığı "Kitap Van" projesi devam ediyor.

Projeden yararlanmak isteyen öğrenciler, "www.kitapvan.gov.tr" adresinden üyelik yaparak, okumak istedikleri kitapları talep ediyor.

Görevlendirilen öğretmenler de söz konusu kitapları PTT kargo aracılığıyla çocukların adresine gönderiyor.

Proje kapsamında şimdiye kadar 65 bin kitabın öğrencilere ulaştırılmasını sağlayan Valilik, düzenlediği okuma yarışmalarıyla da öğrenciler arasında kitap okuma alışkanlığını artırmayı hedefliyor.

Selahattin Eyyubi Anadolu Lisesinde düzenlenen kitap okuma yarışması ödül töreninde konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, kitap okumanın dünyanın en güzel işlerinden biri olduğunu söyledi.

Kitap okuyan öğrencilerin hayal dünyasının gelişeceğini, akademik anlamda başarılar elde edebileceğini belirten Balcı, şöyle konuştu:

"Van'da kitap okuma üzerine güzel işler yapıyoruz. Şimdiye kadar ilimize 1,5 milyon kitap kazandırdık. Van, kitabın yeni başkenti. Ayrıca PTT aracılığıyla kitapvan.gov.tr adresinden kitap isteyenlere kitaplar postacılar tarafından ulaştırılıyor. Şimdiye kadar 65 bin kitap çocuklarımıza ulaştırıldı. 13 ilçemizde bebek ve çocuk kütüphanesi kurduk. Yeni bir il halk ve çocuk kütüphanesinin ihalesini yapıyoruz. Bitirip hizmete açacağız. Edremit'e yeni bir kütüphane açtık. 256 okula Z kütüphane kurduk. Emeği geçenlere, projemize destek verenlere teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından kitap okuma yarışmasında dereceye giren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ödülleri verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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