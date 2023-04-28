Van'da binlerce fidan ve süs bitkisi vatandaşara dağıtılacak

VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, kentin dört bir tarafının meyve fidanları ve süs bitkileriyle donatılacağını belirtti.

Vali Balcı, Valilik koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle fidanların yetiştirilmeye başlandığı orman fidanlık sahasında incelemelerde bulundu.

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Balcı, kentte yeşillendirme çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.

Kentte yeşil alanların oranını artırmayı hedeflediklerini belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Van'a özgü yerel meyve fidanlarından geçen yıl 10 bin asma, 50 bin elma, 20 bin kayısı, 10 bin armut, 10 bin erik, 10 bin vişne,10 bin ceviz, 8 bin kiraz, 5 bin karadut, 5 bin ayva, 1 milyon Erciş üzümü fidesi olmak üzere 1 milyon 138 bin meyve fidanı toprakla buluştu. Ayrıca, Orman İşletme Müdürlüğündeki fidanlıkta yetiştirilen 560 bin badem 120 bin sedir 345 bin cevizden oluşan 1 milyon 25 bin fidan ile, süs bitkisi olarak 4 bin 700 Gelibolu, 6 bin armaşık, 6 bin ateş dikeni, 4 bin 700 oya, 3 bin berberis, 6 bin dağ muşmulası, 16 bin 500 ada çayı vatandaşlarımıza dağıtılacak. Van'ın her yeri meyve fidanları ve süs bitkileriyle donatılacak."

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