Şiddetli ağrıları olan hastalar algoloji kliniğinde tedavi oluyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van'da kronik ağrıları olan hastalar Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi algoloji kliniğinde tedavi ediliyor.

Hastane başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, gazetecilere, kronik ağrı çeken hastalara her türlü tedavinin uygulandığını söyledi.

Kronik ağrının insan hayatının kalitesini bozan en önemli semptomlardan biri olduğunu anlatan Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Algoloji ünitemiz bölgede tek. Nerdeyse tüm imkanlara sahip. İki hekimimiz görev yapmakta. Poliklinik hizmetlerinin yanında girişimsel tedaviler yapılmakta. Kronik hastalığı olan hastalarımız artık bu ağrılarla yaşamak zorunda değil. Birim dalımıza başvurabilirler."

Algoloji Uzmanı Dr. Ayşegül Akyüz Yıldırım da şiddetli ağrıları olan hastaların kliniğe başvurduğunu belirtti.

Yıldırım, "Hastalarımızın büyük çoğunluğunda ağrıları dindirebiliyoruz. En azından yüzde 50 ağrı dindirme sağlayabilirsek bu bizim açımızdan büyük bir başarı oluyor. Hastanın hayat kalitesini, konforunu çok artırmış oluyoruz." dedi.

Algoloji Uzmanı Dr. Gökhan Sucu da "Medikal tedaviden fayda görmeyen hastalarda girişimsel tedaviler uyguluyoruz. Yaptığımız işlemler hastaların ağrılarını geçirmek bir yana, orayı tedavi de ediyor. Kalıcı bir ağrının geçmesine vesile oluyor. Yaptığımız aslında bel fıtığının ameliyatsız yöntemidir." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.