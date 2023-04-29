Van Gölü kıyısındaki "Vali Evi" özel eğitim okuluna dönüştürüldü

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VAN (AA) - Van'da "Vali Evi" olarak kullanılan göl kıyısındaki bina, engelli çocuklar için Özel Eğitim Uygulama Okuluna dönüştürüldü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Edremit ilçesindeki Vali Evi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun desteği ve Van Valisi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın çabalarıyla 7 derslikli Özel Eğitim Uygulama Okulu haline getirildi.

4 bin 500 metrekarelik alan üzerinde kurulu kompleks, ana okulu ve ilkokul düzeyindeki özel gereksinimli çocuklara hizmet verecek.

Özel gereksinimli çocukların ihtiyaç duyabileceği tüm detaylar düşünülerek tasarlanan okul, çok amaçlı özel eğitim sınıfları, özel aktivite sınıfları, 1700 kitap kapasiteli kütüphane, idari bina ve mutfak gibi donatılar ile çocukların ailelerinin de vakit geçirebileceği alanlardan oluşuyor.

Yaş ve performans düzeyi uygun olan çocukların aileleri, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine (RAM) başvuruda bulunarak buraya kayıt yaptırabiliyor.

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