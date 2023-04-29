Van'da 13 kütüphaneye kitap desteği

VAN (AA) - Van'da 13 ilçedeki kütüphanelere verilen kitapların lansman toplantısı yapıldı.

İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, başlattıkları kitap seferberliğiyle önemli çalışmaların gerçekleştirildiğini söyledi.



Amaçlarının kitap sayısını artırıp okuma alışkanlığını geliştirmek olduğunu anlatan Balcı, şunları kaydetti:

"Çok güzel bir etkinlikte bir araya geldik. İl ve ilçe kütüphanelerimizde 236 bin kitabımız vardı. Biz, bu sayıyı ikiye katladık. Amacımız, çocuklarımıza ve gençlerimize katkı sağlamak. Kitap okumak bir kültürdür. Türkiye ve dünyanın en önemli yazarlarının kitaplarını temin ettik. İlimiz, Türkiye'nin en zengin kütüphanelerine sahip il oldu. 13 ilçede bebek-çocuk kütüphanesi kuruyoruz. Bu Türkiye'de ilk. 256 okulumuza zenginleştirilmiş kütüphane kurduk. Yeni bir il halk kütüphanesi ve çocuk kütüphanesinin ihalesini yaptık. Çocuklarımız, gençlerimiz bunların semeresini gelecekte alacaklar. Hayırlı olsun."

Balcı, daha sonra kütüphaneyi gezerek, öğrencilerle sohbet etti.

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