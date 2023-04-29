Van'da 9 kilo 880 gram esrar ele geçirildi

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VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde 9 kilo 880 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, ilçe kırsalında uyuşturucu saklandığı bilgisi üzerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, yaptıkları aramada 9 kilo 880 gram esrar ele geçirdi.

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