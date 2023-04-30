Hakkari'de kurtların saldırdığı sürüdeki birçok koyun telef oldu

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kurtların saldırdığı sürüdeki birçok küçükbaş hayvan telef oldu.

İlçeye 20 kilometre mesafede bulunan Çatma Köyü Muhtarı Metin Çakil, küçükbaş hayvanlarını meraya çıkarmak isteyen besici Selman Toros'un sürüsüne kurtların saldırdığını belirtti.



Sürüdeki birçok hayvanın telef olduğunu, bazılarının da kaybolduğunu anlatan Çakil, köylülerle birlikte kaybolan koyunları aramaya devam ettiklerini dile getirdi.

Olayın ardından ilgili kurumlara haber verdiklerini ifade eden Çakil, "Olay yerine gittiğimizde birçok koyun telef olmuştu. Kalanları kurtarabilmek için köylülerle seferber olduk. 80 koyunu kurtardık. Kaybolan 20 koyunu arazide aramaya başladık. 3 tanesini bulduk. Kalan 17 koyunu bulmak için çalışmamız devam ediyor." dedi.

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