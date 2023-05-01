Van'da kaçakçılık operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı

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VAN (AA) - Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, tarihi eser, gümrük kaçağı sigara, çay ve telefon ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 24-30 Nisan'da gerçekleştirilen 8 operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada 8 tarihi eser, 3 bin 745 paket sigara, 29 cep telefonu, 725 kilogram çay, 64 tabanca fişeği ve sahte 75 milyon İran riyali ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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