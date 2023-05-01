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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muradiyeli çocuklar 23 Nisan etkinliğinde eğlendi

AA

Muradiyeli çocuklar 23 Nisan etkinliğinde eğlendi

VAN (AA) - Van'ın Muradiye ilçesinde, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Muradiye Öğrenim Birimi tarafından, çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Birimdeki etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

TEGV Muradiye Öğrenim Birimi Sorumlusu Buket Müjde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin devam ettiğini, çocukların eğlenceli zaman geçirmelerini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Çocukların yüzlerinin boyandığı etkinlikte çeşitli gösteriler sunuldu, oyunlar oynandı ve yarışmalar yapıldı.

Yaklaşık 200 çocuğun katıldığı etkinlik, ikram ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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