Vali Ozan Balcı'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balcı, mesajında, dünyada işçilerin çalışma şartlarının düzeltilmesi için verdikleri mücadelenin başlangıcı olan, tüm çalışanların ve dünyanın evrensel ortak değeri konumundaki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, çalışma hayatıyla ilgili sorunların karşılıklı diyalog ve uzlaşma içinde çözüme kavuşabilmesi, işçi ve emekçilerin demokratik yollarla hak arayışının simgesi olduğunu belirtti.



Millet olarak, işçinin, emekçinin hakkını alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine haiz bir kültüre sahip olduklarını ifade eden Balcı, şunları kaydetti:



"Bu kültürün gelecek nesillere taşınması adına, 1 Mayıs çok büyük anlam ifade etmektedir. İnsanlığın en değerli cevherlerinden olan emeğe her alanda saygı duymamız, bireysel ve toplumsal sorumluluğumuzdur. Çalışma hayatımızda birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma inancımızı daha da güçlendirmeye vesile olması dileğiyle, ülkemizin bugünkü ekonomik gücüne sahip olmasında emekleri bulunan, alın terleriyle gece gündüz özveriyle çalışıp üreten vatandaşlarımızın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum."

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