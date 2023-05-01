Van'da bir evde silah ve mühimmat ele geçirildi

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VAN (AA) - Van'da bir evde yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu Tuşba ilçesinde tespit edilen bir eve operasyon düzenlendi.



Evde yapılan aramada, AK-47 Kalaşnikof tüfek​​​​​​​, 5 tabanca, 11 şarjör, farklı ebatlarda 878 fişek, 2 tüfek dürbünü, bir nişangah sistemi, fener, tüfek ayaklığı, AK-47 tüfeğine ait üst kapağı ile seyyar dipçik ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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