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Van-Hakkari kara yolunda inşa edilen Güzeldere Tüneli'nde ışık göründü

AA

Van-Hakkari kara yolunda inşa edilen Güzeldere Tüneli'nde ışık göründü

VAN (AA) - ÖZKAN BİLGİN - Van-Hakkari kara yolunda "32 virajlar" olarak bilinen 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde, trafik güvenliğinin sağlanması ve kar nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanmaması için 2015'te yapımına başlanan Güzeldere Tüneli'nin ilk tüpünde ışık göründü.

Van-Hakkari kara yolunun 80. kilometresinde bulunan ve virajlı yollarıyla özellikle kışın sürücülerin adeta korkulu rüyası olan Güzeldere Geçidi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün başlattığı tünel projesiyle daha güvenli hale getiriliyor.

Yıllardır birçok ölümlü trafik kazasının yaşandığı, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu zamanlarda araçların mahsur kaldığı bölgede inşa edilen çift tüplü tünel projesiyle 45 dakikalık yolun 5 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor.

Tünel sayesinde sürücüler, 22 kilometrelik zorlu virajları geçmeden 3 bin 100 metre uzunluğundaki tüneli kullanacak.

Tünelin birinci tüpünde ışığı gören ekipler, genişletme, duvarları betonla kaplama, havalandırma, altyapı ve diğer detayların tamamlanması, ikinci tüpte de ışığın görülmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Güzeldere Mahalle Muhtarı Aydın Gezgen, AA muhabirine, geçidin keskin ve zorlu virajlarıyla sürücüleri zorladığını ve halk arasında "32 virajlar" olarak adlandırıldığını söyledi.

Yıllardır bölgede meydana gelen kazalar nedeniyle büyük acıların yaşandığını anlatan Gezgen, şöyle konuştu:

"Tünel, bölgede yaşadığımız en büyük sorunlardan birine çözüm olacak. Yol sorunu uzun yıllardır devam ediyor. Tünel tamamlandığında hem seyahat süresi kısalacak hem de sürücüler daha güvenli seyahat edebilecek. Uzun süren yolculuk birkaç dakikaya düşecek. Tünelin tamamlanması birçok insanın seyahat güvenliğini artıracak."

Başkale ilçesinde yaşayan sürücülerden Sadrettin Efe de şehir merkezine gitmek için kullandıkları yolda yıllardır çok zorlu yolculuklar yaptıklarını belirtti.

Özellikle kış aylarında yolun çok tehlikeli olduğunu dile getiren Efe, "Yıllardır bu yolda çok canlar yitirdik. Maddi hasarlı kazalar yaşandı. Ümit ederim ki bu tünel bir an evvel açılır ve herkes rahat bir nefes alır. Bu yol hem uluslararası hem de Hakkari'yi ve bir çok ilçeyi Van'a bağlıyor. Sınır yolu olduğu için tır ve kamyonlar da yoğun oluyor. Temennimiz bu tünelin kısa sürede açılması." dedi.

Sürücülerden Nihat İbrahimoğlu da bölgede yaşayan herkesin tünelin açılmasını umutla beklediğini dile getirdi.

İbrahimoğlu, "Yolun açılması birçok yönden avantaj sağlayacak. Hem yol kısalacak hem kışın karla, tuzlanmayla, yol açmayla uğraşılmayacak. Özellikle şoförler bu müjdeli haberi dört gözle bekliyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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