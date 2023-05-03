Özalp'ta tandırda çıkan yangın hasara neden oldu

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VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde tandırda çıkan yangın hasara neden oldu.



İstasyon Mahallesi'ndeki Küme Evler bölgesinde Mehmet Necip Özlü'ye ait tandırda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp İtfaiye Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti.



Kontrol altına alınan yangında, büyük bölümü yanan tandır, kullanılamaz hale geldi.





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